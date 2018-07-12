Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Врио главы Алтайского края Виктор Томенко занял второе место в медиарейтинге среди губернаторов Сибирского федерального округа. Данный рейтинг для него в новой должности главы региона, пишет "Катунь 24", ссылаясь на компанию "Медиалогия".

Авторы исследования напоминают, что Томенко поблагодарил экс-губернатора Александра Карлина за проделанную работу и вручил ему орден "За заслуги перед Алтайским краем". Также врио главы региона после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе "Прямой линии" решил отправить своего зама в село Старая Суртайка для изучения вопроса о несанкционированном закрытии школы. В итоге были определены первоочередные мероприятия для организации работы данной школы в штатном режиме.

На посту главы региона Виктор Томенко оперативно ввел режим ЧС из-за неблагоприятного природного явления — переувлажнения почвы, которое сильно осложнило весеннюю полевую кампанию в регионе. Также губернатор активно знакомится с положением дел в Алтайском крае, проводит рабочие встречи с жителями, главами организаций и служб города, "на основе реальных данных формируя программу дальнейшего социально-экономического развития территории".

Канал уточняет, что "Медиалогия" является разработчиком автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени, обрабатывая 92 миллиона источников соцмедиа.