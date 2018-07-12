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Факт заболевания бешенством выявлен в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе администрации республиканской столицы.

В этой связи в мэрии было проведено заседание городского штаба по профилактике и предупреждению бешенства.

"По данным Республиканской станции по борьбе с болезнями животных, лабораторно обнаружен антиген вируса бешенства у домашней собаки, хозяин которой проживает в Горно-Алтайске по улице Мамонтова. В связи с этим возросла угроза распространения инфекции среди населения. С момента введения карантина по случаю выявления бешенства у собаки по ул. Ленина не прошло и двух месяцев. С 9 июля 2018 года вновь вводятся ограничительные мероприятия (карантин) в районе обнаружения нового случая бешенства", — отмечают городские власти.

Принято решение о срочном проведении организационных профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Жителей города настоятельно просят избегать контактов с дикими животными, избегать контактов с безнадзорными собаками и кошками, не оставлять детей без присмотра на улице, где могут находиться безнадзорные кошки или собаки.

Горожан настоятельно просят в случае обнаружения павших животных и подозрения на заболевание животных бешенством незамедлительно обращаться на Республиканскую станциюпо борьбе с болезнями животных (38822) 6-43-62, 6-46-22.

На период карантина запрещается выгульное содержание животных. Всех невакцинированных животных нужно привить от бешенства, прививку можно получить (бесплатно) по адресу: улица Заводская, 1. (Часы работы в будни 09:00 -18:00, выходные — 09:00 – 13:00).