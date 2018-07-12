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Порноактрису Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) задержали в американском стриптиз-клубе за то, что она позволила посетителю прикоснуться к себе во время выступления на сцене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представляющего ее интересы адвоката Майкла Авенатти.

Уточняется, что законодательство штата Огайо запрещает тем, кто не является членом семьи, касаться "голого или полуобнаженного танцора". Адвокат подчеркнул, что считает задержание "полной фальсификацией".

"Только что получил информацию о задержании моего клиента Сторми Дэниелс в Колумбусе, штат Огайо", — цитирует агентство сообщение в Twitter-аккаунте Авенатти. Он добавил, что Дэниелс исполняла тот же номер, что и в других стрип-клубах страны.

Защитник отметил, что, предположительно, порноактрису задержали за то, что она позволила прикоснуться к себе в несексуальной манере во время нахождения на сцене. "Вы шутите? Ресурсы в правоохранительных органах выделяют для проведения таких операций? Должны быть более высокие приоритеты!" — добавил адвокат. По словам Дэниелса, защита ожидает, что актрису выпустят под залог.

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источник, написало, что Майкл Коэн, являвшийся на тот момент адвокатом американского лидера Дональда Трампа, заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме данную информацию опровергли. Позднее Коэн заявил, что заплатил порноактрисе, не сообщив ей цель платежа.

Коэн также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с главой государства. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.