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Пилот вертолета Энди Мартин сделал видеозапись лавового озера активного вулканического комплекса Амбрим в Вануату. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail.

В комплекс Амбрим входят свыше десяти действующих вулканов, над конусом одного из них и находился Мартин.

Агентство пишет, что вулканическая активность привлекает в регион туристов, однако также создает проблемы для местных жителей. Из-за выбросов золы и загрязнения воздуха и почвы правительство намерено эвакуировать десятитысячное население острова.