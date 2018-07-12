Фото: altai-krai.sledcom.ru
Личность мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование жительницы Барнаула, устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, вечером 8 июля в районе улицы Трактовая неизвестный с целью применения сексуального насилия напал на местную жительницу.
Женщина оказала активное сопротивление и осуществить задуманное злоумышленник не сумел.
По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.
Приметы подозреваемого: худощавое телосложение, светло-русые волосы, передвигается на велосипеде.
Граждан, которым что-либо известно о личности подозреваемого, просят обращаться по телефонам 8 (385-2) 43-02-02, 42-02-02, 61-74-14 либо 02.
Комментарии
Снова Трактовая.
Скорее насильник на велосипеде
С велосипеда слезал?
Запретить велосипеды, все беды от них !
Ну всё, теперь на велике толком не погонять. Сразу по подозрению увозить будут =(
давно пора номера на велики повесить(выезжающие за пределы двора).
а то ишь распустились, проклятые! и сумочки с цепочками срывают- ищи потом ветра в поле...
Какой возраст насильника? Велосипед горный. -Задерживать всех кто на горных велосипедах. Он,наверно, еще в туалет ходит. Задерживать всех кто в туалет ходит.
может ему тестикулы седлом натерло в процессе педалирования. понять и простить. а строптивых дамочек проверить, почему они не дают своему красавцу-блондину, но готовы спать с чужаками-брюнетами, понаехавшими на ЧМ-2018.
Кепка назад, меньше 35 лет, в очках, сумка через плечо, велосипед горный с крылом на заднем колесе. Влип очкарик.
12.07.2018 16:37
На дело повесят ваш велосипедный или автомобильный номер.