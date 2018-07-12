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Личность мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование жительницы Барнаула, устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, вечером 8 июля в районе улицы Трактовая неизвестный с целью применения сексуального насилия напал на местную жительницу.

Женщина оказала активное сопротивление и осуществить задуманное злоумышленник не сумел.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование.

Приметы подозреваемого: худощавое телосложение, светло-русые волосы, передвигается на велосипеде.

Граждан, которым что-либо известно о личности подозреваемого, просят обращаться по телефонам 8 (385-2) 43-02-02, 42-02-02, 61-74-14 либо 02.