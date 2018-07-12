Фото: barnaul.fm
Так сложилось, что за пару дней до Международного дня фотографа (12 июля) скончался известный алтайский фотограф Виктор Садчиков. С 1972 года Виктор Михайлович работал фотокорреспондентом телеграфного агентства ИТАР-ТАСС на Алтае. Его работы отмечены дипломами самых престижных мировых выставок.
В 1979 году вышел его альбом "Мой Барнаул", посвященный 250-летию столицы края. Книгу в качестве сувенира дарили гостям Алтайского края.
Предлагаем взглянуть фотографии, представленные в этом альбоме.
Комментарии
Знакомо)
как так - лестница на гору есть, а оползня нет ))
шикарные фото! на них - большой город с широкими улицами и проспектами, с красивыми домами, в которых живут счастливые жители.
Не сравнимо с теперешней помойкой, простигосподи
Помню этот альбом, эти фотографии - где-то у родителей лежит альбом до сих пор. Да и то, что на фото, тоже узнаваемо.
отличные фото. Вернулась в детство. Спасибо.
Земля пухом.
И подобная нищета была по всей стране. Хотели осчастливить всю планету. Финансируя всех подхалимов и прихлебателей. Заваливая оружием и советниками.
> И подобная нищета была по всей стране.
В голове у тебя нищета.
Ну ну "классный советcкий город- дефицит всего и вся, кроме молока, хлеб и калош в магазах ничего нет, за одеждой ездили в Москву отовариваться, ну или на барахолку, кругом грязь и убогость, в 9 этажках двери на растопашку и крысы бегают, в транспорт не залезешь, не ну зато билет 5 коп стоил, только например с Солнечной поляны в центр можно уехать ценой переломанных ребер, тоже защитники СССР нашлись тут...
да, все барнаульцы видели эти фотографии
живут счастливые жители
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В чем счастье? В нищете и убогости? Вот сегодня ехала с дачи на электричке- так красота: свободно, чисто, просторно и билет всего 28 руб. А в сов. время что было? Называли:"электричка с ушами", потому, что народу было тьма - ехали в тамбурах и на ступеньках, двери не закрывались - так и ехали с открытыми. А всё потому, что, сейчас в каждой семье автомобиль, да и газели ходят через 10 мин. А мы уж, бабки, на электричках в комфорте едем. Чем плохо?