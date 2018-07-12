Фото: barnaul.fm

Так сложилось, что за пару дней до Международного дня фотографа (12 июля) скончался известный алтайский фотограф Виктор Садчиков. С 1972 года Виктор Михайлович работал фотокорреспондентом телеграфного агентства ИТАР-ТАСС на Алтае. Его работы отмечены дипломами самых престижных мировых выставок.

В 1979 году вышел его альбом "Мой Барнаул", посвященный 250-летию столицы края. Книгу в качестве сувенира дарили гостям Алтайского края.

Предлагаем взглянуть фотографии, представленные в этом альбоме.