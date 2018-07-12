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Врио главы Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которое утверждает порядок проведения добровольной регистрации домашних животных. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Подчеркивается, что регистрировать нельзя диких и сельскохозяйственных животных, а также тех, кто находится в зоопарке, цирковых животных и зверей, используемых в служебных целях.

Добровольную регистрацию будут проводить учреждения Государственной ветслужбы региона по обращению владельцев питомцев. Целью регистрации является профилактика инфекционных заболеваний и паразитарных болезней человека. Также в регионе появится база данных, которая должна облегчить розыск домашних животных.

Отмечается, что регистрировать будут всех питомцев, независимо от наличия у них паспорта. Подчеркивается, что это бесплатная процедура.

Специалист учреждения либо проведет личный прием, либо приедет к хозяину питомца домой для осмотра животного.

Подчеркивается, что владелец животного может снять его с регистрационного учета, написав соответствующее заявление.