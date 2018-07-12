Первый выпуск студентов по специальности "Экономическая безопасность" состоялся в АлтГТУ. Всего дипломы получили 105 человек, из них шестеро окончили университет с отличием. Как отмечают на кафедре международных экономических отношений института экономики и управления АлтГТУ, все выпускники будут трудоустроены по специальности.

"Уже сейчас ребята получили приглашение на работу от таких государственных и бизнес-структур: ПАО "Сбербанк", АО "Альфа-банк", ПАО "ВТБ", АО "Алтайэнергосбыт", Министерство финансов Алтайского края, Главное управление МВД России по Алтайскому краю, администрации городов и районов Алтайского края", – говорят на кафедре.

Напомним, Алтайский государственный технический университет стал первым региональным вузом, получившим лицензию на реализацию образовательной программы "Экономическая безопасность". Специальность утверждена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки распоряжением 825-06 от 21.03.2013 г.

Срок обучения на этой специальности составляет пять лет. Вступительным испытанием для абитуриентов являются экзамены по математике (профильный уровень), русскому языку и обществознанию.

Специалисты в этой области смогут реализовать себя в государственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в финансовой и экономической сферах деятельности, в службах внутреннего контроля банков и кредитных организациях, страховых, лизинговых компаниях, организациях, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом., в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих компаний, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производства и т. п.

В институте экономики и управления АлтГТУ также ведут набор по направлениям – "Экономика" (профиль "Цифровые финансы"), "Менеджмент" (профили: "Производственный менеджмент", "Управление малым бизнесом", "Менеджмент в сервисе и туризме"), "Государственное и муниципальное управление" и специальности "Экономическая безопасность" (специализация: "Экономико-правововое обеспечение экономической безопасности" и "Судебная экономическая экспертиза"). С первого года обучения студенты вовлекаются в практическую, а затем и в производственную работу. Учебный процесс построен таким образом, чтобы совмещать экономическую теорию с преподаванием технологических основ производства практически всех отраслевых сфер.