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Громкое дело об убийстве четырех человек, обвиняемыми по которому проходят двое родных братьев, перешло в финальную стадию рассмотрения — одному из представших перед судом родственников просят назначить пожизненное лишение свободы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, государственные обвинители на основании вердикта присяжных заседателей предложили краевому суду признать двух братьев, жителей села Новоегорьевское, виновными в совершении умышленного убийства с особой жестокостью четырех человек.

При этом старшему из братьев гособвинение просит назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

"Младший брат признан присяжными заседателями заслуживающим снисхождения при назначении наказания. В то же время установлено, что он ранее неоднократно судим, совершил указанное преступление в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору. Обвинение просило назначить ему 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы, после отбытия основного наказания, на 2 года", — добавляют в прокуратуре.

Обстоятельства преступления в правоохранительном ведомстве описывают так. Подсудимые после конфликта, произошедшего между супругой одного из них и потерпевшими, решили наказать обидчиков.

Ночью в начале мая прошлого года братья ворвались в деревянную сторожку, где спали четверо мужчин, и стали избивать их.

"Затем старший брат нанес потерпевшим удары ножом. После чего он облил еще живых пострадавших горючей жидкостью, которую преступники заранее принесли с собой, и поджег", — уточняют правоохранители.

От полученных ран и ожогов потерпевшие спустя несколько дней скончались в больнице.

В данный момент в судебном заседании объявлен перерыв для подготовки к последнему слову со стороны подсудимых.