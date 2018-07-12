Фото: fourfourtwo.com

Защитник хорватской сборной Домагой Вида принес извинения за скандирование лозунгов украинских нацистов после матча с Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Россия 24".

"Я знаю, что сделал ошибку", — заявил он, комментируя свист трибун в полуфинальной игре чемпионата с англичанами. Футболист извинился перед "русскими людьми", добавив, что "не думал об этом" и готов "учиться на ошибках". Агентство отмечает, что в течение матча Виду освистывали переполненные "Лужники". Матч завершился победой хорватской сборной со счетом 2:1, таким образом она впервые в истории прошла в финал мундиаля.

После победы хорватов над россиянами в сети появился ролик, на котором Вида в компании скаута национальной сборной Огнена Вукоевича кричал "Слава Украине", за что получил предупреждение от Международной федерации футбола (ФИФА). Вукоевича, посвятившего победу над сборной РФ киевскому "Динамо" и Украине, исключили из состава делегации Хорватии и оштрафовали в ФИФА на 15 тысяч швейцарских франков.

Позже в сети появилось другое видео, на котором защитник хорватской команды Вида пьет алкогольные напитки и опять скандирует "Слава Украине!". Видео опубликовал пользователь Facebook Данило Яковлев.

На видео также виден член тренерского штаба хорватской команды Ивица Олич, который известен в РФ по выступлениям за ЦСКА. Неизвестно, снят ли этот ролик вместе с первым, но Домагой сидит в той же одежде.

ФИФА, несмотря на уже вынесенные решения в отношении обоих фигурантов дела, приняла во внимание появление второго ролика. Также она учла факт отстранения Вукоевича Хорватским футбольным союзом.

Отметим, что накануне днем, 11 июля, болельщики из Хорватии, собравшиеся в Москве для поседения игры с англичанами, развернули большой баннер на Триумфальной, а позднее Манежной площадях. На полотне с цветами хорватского флага было по-русски написано "Спасибо, Россия".