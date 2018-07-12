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Масштабный внутренний аудит выявил в МЧС критическое положение у пожарной охраны и спасателей. Согласно результатам анализа, имеют место такие проблемы, как, в частности, нехватка кадров, топлива, дефицит обмундирования и техники, пишет РБК.

Источник в министерстве отметил, что по итогам аудита будет определена стратегия развития ведомства. Кроме этого, будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения.

Двухнедельная проверка МЧС была проведена по требованию нового главы министерства Евгения Зиничева. Итоги доложил в июле начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко.

Уточняется, что названные проблемы возникли в период, когда министром являлся Владимир Пучков, а бюджет ведомства сокращался: в 2015 году он составил 183,4 миллиарда рублей, в 2016-м — 172,0 миллиарда, в прошлом году — 168,7 миллиарда.

Издание пишет, что в сентябре экс-глава МЧС может стать сенатором от Приморья.