Фото: apiumtech.com

Сибирский филиал "МегаФона" осуществил следующий этап модернизации сети LTE-Advanced. Теперь абонентам устройств с поддержкой 4G+ стала доступна скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Теперь жители четырех городов региона смогут пользоваться самым быстрым мобильным интернетом в России, что позволит моментально скачивать различный развлекательный контент.

В компании провели расширение доступного радиоресурса в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске и Заринске, благодаря чему максимальная скорость работы технологии LTE-Advanced выросла с 225 до 300 Мбит/с. В общей сложности сеть компании теперь может использовать 40 МГц непрерывного спектра в диапазоне 2,6 ГГц — это в 4 раза больше, чем у любого другого оператора.

"Год назад "МегаФон" установил рекорд скорости работы мобильного интернета в Барнауле, запустив в городе сеть передачи данных LTE-Advanced. Сегодня мы укрепляем свое лидерство как оператора с самой быстрой сетью передачи данных, ускоряя ее до 300 Мбит/с", — отметил директор Алтайского отделения "МегаФона" Валерий Казаченко.

Такая скорость позволяет работать на всех современных смартфонах и планшетных устройства, а также Wi-Fi-маршрутизаторы, имеющие маркировку производителя LTE Cat.

В планах компании также обеспечить новой технологией жителей Ярового, Камня-на-Оби и Горно-Алтайска. Там также будет модернизирована сеть LTE-Advanced. Еще одним изменением можно назвать, что помимо максимальных показателей в сети 4G+, до 10−15% возрастут и средние скорости, доступные абонентам на территории города. Высокие скорости мобильного Интернета востребованы среди жителей коттеджей и частных домов, в системах видеонаблюдения, современном телевещании онлайн-трансляциях и просто у абонентов, активно использующих мультимедийные сервисы на своих устройствах.

Отметим, что LTE Advanced — шаг в эволюции сетей LTE. Такая новая технология ожидается поможет справиться с активным ростом трафика беспроводных данных, а также поможет повысить средние скорости в беспроводных сотовых сетях. Это означает также лучшее покрытие, большую стабильность и быстроту сетей.