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Бывший сотрудник краевого управления Росреестра в Барнауле получил условный срок за покушение на мошенничество, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В данный момент установлено, что в ноябре прошлого года в Барнауле госслужащий проводил административное обследование объектов земельных отношений на предмет загрязнения различными отходами.

"В ходе проверки им было обнаружено, что один из земельных участков используется не по целевому назначению. Не имея объективных данных, а также полномочий на составление документов о нарушении законодательства, он потребовал от арендатора участка передать денежные средства в размере 15 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности", — добавляют в ведомстве.

Реализовать свой преступный умысел он не смог, так как был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.