Фото: livejournal.com

Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности объявлено в Алтайском крае в период с 13 по 16 июля.

"По информации синоптиков Алтайском крае с 13 по 16 июля местами в западных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", — информирует региональный главк МЧС России.

Граждан убедительно просят не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не выбрасывать непотушенные спички и сигареты и не позволять детям играть с огнем.

Напомним, что до 16 июля в Алтайском крае также действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды.