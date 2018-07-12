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Выборы 2018

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Семейную зону отдыха с колесом обозрения

Зооуголок

СПА-зону

Кафе/ресторан

Жилой дом

Торговый центр

Концертную площадку

Отель