Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский государственный университет занял место среди вузов Сибирского федерального округа в рейтинге региональных центров содействия трудоустройству выпускников 2017 года, сообщает пресс-служба АлтГУ.
Составители рейтинга проанализировали работу 226 вузов. В топ рейтинга смог войти только 71 вуз.
"Улучшив результат прошлого года на 21 позицию, АлтГУ занял самые высокие места за 9 лет существования рейтинга — 13 место среди всех вузов России и 2 место среди вузов Сибирского федерального округа", — отмечают в университете.
Оценка результативности трудоустройства выпускников оценивалась по таким показателям:
- доля трудоустройства выпускников
- доля индивидуальных предпринимателей
- география трудоустройства
- уровень заработной платы
- использование веб-сайта и социальных сетей в работе
- консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда
- организация Центром службой мероприятий по содействию трудоустройству выпускников (ярмарок вакансий, презентаций компаний, Дней карьеры)
- организация временной занятости студентов
- публикации по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности Центра (службы)
- разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников
- взаимодействие с органами по труду и занятости и др.
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