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Эксперты компании IBM выявили банковские троянские вирусы Anubis и Marcher, которые загружаются на смартфоны под управлением ОС Android через приложения Google Play. Об этом пишет РБК со ссылкой на их блог.

Киберпреступники при помощи подобных вирусов крадут учетные данные для входа в банковские приложения, электронные кошельки и платежные карты.

По словам специалистов, Anubis был найден как минимум в десяти приложениях-загрузчиках, распространяющихся на устройствах на системе Android. Они могут представлять собой приложения для онлайн-покупок и финансовых услуг, а также автомобильные приложения.

Уточняется, что вирусы в основном угрожают турецким пользователям, однако потенциальными жертвами являются пользователи из России, Белоруссии, Китая, Азербайджана, Британии и других стран.