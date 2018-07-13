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Новости

Кипр, Турция или Крым: Куда поехать отдыхать недорого

, ИА "Амител"
О самых популярных туристических направлениях и ценах на них рассказывает эксперт

Фото: tentorum.ru

В эфире радио "Эхо Москвы Барнаул" (69.11 УКВ) на программе "Тема дня" член алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель офиса продаж "Пегас-туристик" Александра Томашевич.

Ведущий: Специалисты и пользователи туристических услуг констатируют: в этом году цены на зарубежный отдых выросли заметно. Это было видно по тому, сколько стоили билеты по программе раннего бронирования. Сохранилась ли эта тенденция сейчас?

 Александра Томашевич: Да,тенденция сохранилась. Действительно, в прошлом году, если мы говорим о сезоне 16\17, когда началось раннее бронирование на летний сезон 2017 года, цены были существенно ниже. В этом году цены по раннему бронированию были выше. Но раннее бронирование было открыто еще в конце декабря. Соответственно, цены, которые мы видим сейчас в сезоне, конечно, существенно выше, чем те, которые были по раннему бронированию. Проблема на сегодняшний день сложилась такая, что, поскольку раннее бронирование работает уже довольно давно, многие отели ушли в стоп-продаж к началу сезона. То есть те популярные отели, которые очень любят наши клиенты, сейчас просто закрыты и загружены на сто процентов.

Вед.: Как вообще сработала программа раннего бронирования? Можно ли подвести предварительные итоги?

А.Т.: Отлично сработала! И те клиенты, которые по раннему бронированию выбрали место отдыха, выиграли в деньгах. Плюс существовала система такой условной рассрочки, потому что предоплата была 25% , а не 50%, как после раннего бронирования. И была возможность вносить оплату частями, в течение 3-4х месяцев.

Вед.: Тем не менее, получается, что цены сейчас выше прошлогодних. На сколько процентов?

А.Т.: В среднем процентов на двадцать.

Вед.: Не отпугнуло ли это барнаульцев от зарубежного отдыха?

А.Т.: Нет, цены растут на всё. В любом случае, те, кто привыкли отдыхать за границей и планируют свой отдых на море, свои планы не изменили. Возможно, сократили расходы на месте проживания — выбирают отель подешевле, но, в любом случае, летят отдыхать на море.

Вед.: Сколько может составлять разница в цене при раннем бронировании в отличие от обычного?

А.Т.: По разным направлениям по-разному. Если мы говорим о самом популярном направлении — Турции, то раннее бронирование себя оправдало однозначно. Во-первых, то, о чем я говорила, — система условной рассрочки. Во-вторых, цены были ниже и выбор по отелям, что самое главное, был гораздо лучше, потому что сейчас в июле мы уже выбираем с клиентами из того, что осталось. Кипр, в связи с тем, что в этом году чартерная цепочка увеличилась практически в три раза — количество вылетов из Новосибирска, то сейчас можно найти более выгодные и интересные предложения, чем они были в марте-апреле.

Вед.: Кстати, о Кипре. Те, кто, может быть, еще планирует поездку на этот остров, в какую сумму могут уложиться, покупая путевку сейчас? Куда полететь? Что посмотреть?

А.Т.: Кипр — одно из самых интересных направлений. Во-первых, это всё-таки Европа, это Средиземное море и это безвизовый въезд для граждан РФ. В отличии от Крита, где нужно получить шенгенскую визу, а это дополнительные расходы, плюс дополнительные документы. На Кипр организовано большое количество рейсов. Кипр — "горит", и, в принципе, накануне вылета есть возможность взять по очень хорошей цене путевку на двоих, на сегодняшний день, порядка 15-17 тысяч на человека. При этом выбор по отелям хороший и море потрясающее, сервис отличный, экскурсионная программа невероятная. Причем, на любой вкус: развлекательная, историческая, религиозная. Кипр в этом плане, действительно, богат на впечатления. А цены ниже,чем на Турцию.

Вед.: Какие ещё направления можно рассмотреть для тех,кто пока никуда не слетал?

А.Т.: Юго-восточная Азия,безусловно — Вьетнам,Таиланд. Если мы говорим о Хайнане,то это сейчас не сезонное направление,там жарко и дожди.

Вед.: То есть можно говорить о том,что понятие "горящая путевка" не ушло совсем в прошлое?

А.Т.: По каким-то направлениям ушло, по каким-то — появилось. Если в прошлом году на Кипр мы, практически, не видели "горящих вылетов", то в этом году они есть: на каждый третий-четвертый вылет обязательно есть какое-то спецпредложение. "Горящие туры" зависят от частоты вылетов,от популярности направления, от каких-то политических ситуаций, связанных с этой страной и так далее.

Вед.: А в связи с чем увеличили в три раза количество вылетов по Кипру?

А.Т.: Оператор "Библио глобус" поставил свою чартерную цепочку. Также у нас появился регулярный рейс S7.

Вед.: Если говорить о таких направлениях, как Турция и Греция, здесь есть "горящие" путевки?

А.Т.: Нет, очень редко бывают, совершенно непредсказуемо. Ориентироваться или ждать их я бы не рекомендовала.

Вед.: Наблюдала, что цены на туры, купленные в апреле-марте, к июню вырастают уже в два раза на те же самые путевки...

А. Т. : Сейчас, практически, все операторы перешли на систему динамического ценообразования, когда цена растет или падает в зависимости от спроса на конкретные даты, на конкретные отели. Предугадать этот спрос нам, находясь в нашем регионе, практически невозможно. Мы же понимаем,что этот отель бронируется всей страной. И бывают ситуации, когда мы сегодня видим одну цену, через два часа она поднимается, и поднимается существенно,то есть она в течение дня может расти.

Вед.: Это тенденция текущего года, я правильно понимаю?

А. Т.: Уже года полтора примерно эта система динамического ценообразования работает, На сегодняшний день на неё практически все перешли .

Вед.: То есть как на бирже?

А.Т.: Да, успел — успел, не успел — цена выросла.

Вед.: Как быть клиенту в этой нестабильной ситуации? Может какую-то предоплату в агентства вносить?

- Предоплату, возможно, вносить, но мы же понимаем, что цена может упасть, и в этом случае клиент будет недоволен тем, что внес предоплату, а цена поменялась. Я бы, наверное, советовала все-таки выбирать 5-6 отелей, какое-то время отслеживать цену, определиться для себя, что я готов потратить такую-то сумму, как только стоимость такая появляется-брать и не ждать.

Вед.: На какие направления вы можете посоветовать обратить внимание ближе к осени,ведь не у всех летом отпуск. Где провести "бархатный сезон"? На что обратить внимание из Барнаула, из Новосибирска, из других сибирских городов?

А.Т.: "Бархатный сезон" длится с конца августа до начала октября. И да, это опять-таки Турция, потому что в это время, конечно, гораздо комфортнее, чем в августе, когда очень жарко. Рекомендую Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан — новые направления для туристического рынка. Не массовые направления, а страны очень богатые. И в плане культуры, и в плане питания, и в плане сервиса и впечатлений. Прямые рейсы сейчас летают из Новосибирска, с частотой раз-два в неделю. Это страны нам близкие по менталитету, там очень нас россиян любят.

Вед.: Что с ценами происходит осенью, когда дети идут в школу,какого-то снижения можно ожидать?

- Да,конечно. Снижаются цены на массовые летние направления и еще пока низкие цены на массовые направления зимние.

Вед.: А если говорить о наших российских курортах: Сочи, Крым,то что здесь по ценам и частоте вылетов?

- Наши курорты, по крайней мере то, что я вижу по статистике барнаульских продаж, в прошлом году были более популярны,чем в этом году. Что касается стоимости, поскольку есть регулярные рейсы,то чем раньше мы взяли авиаперелеты,тем выгоднее. То,что касается туристических пакетов, "горящие туры" на Сочи есть, они появляются, стоимость выше на порядок, чем была в прошлом-позапрошлом году.

Вед.: А если сравнить с той же Турцией, например?

 А.Т.: В среднем,наверное, дороже. То есть если мы берем одного порядка отели по питанию,по сервису, по качеству предоставляемых услуг, то Сочи и Крым намного выше по стоимости,чем Турция.

Вед.: По популярности у барнаульцев, что в топе?

А.Т.: Турция,Вьетнам,Таиланд,Греция и Кипр.

Вед.: А как же Черногория, есть у нас туры?

А.Т.: Пакетные туры с перелетом через Москву. Это сложно, стыковка в Москве, но мы не можем сделать комфортнее, потому что это чартерный рейс. Возможны изменения в расписании и, конечно же, мы здесь должны учитывать эти особенности, закладывать времени побольше в Москве. Это всегда вызывает дополнительные сложности, особенно, когда туристы летят с детьми. Нужно учитывать время, которые мы находимся в аэропорту, мы уже устали от перелетов, у нас дальше опять перелеты, вот эти 5-6 часов мы сидим, ждем, а потом трансфер до отеля.

Беседовала Ася Хлыновская.

Подготовила Оксана Колбасова.

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Комментарии

13.07.2018 11:04
- гость -

Г-жа Томашевич, используя красивые фигуры речи, не мешало бы понимать их смысл. А именно - рост стоимости "на порядок" означает в 10 раз. Вы уверены что отдых в Сочи подорожал в 10 раз?

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13.07.2018 11:17
- гость -

какие кипры, турции? Марш на огород картоху окучивать!

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