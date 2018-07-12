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Госстандарт по пожарной безопасности, касающийся работы офисов, административных учреждений, торговых предприятий и иных организаций, появится в РФ, пишут "Известия".

Проект нацстандарта "Организация производственного контроля в области пожарной безопасности" уже разработан. Подчеркивается, что изначально применять нацстандарт организации будут на добровольной основе, но через 2-3 года он станет обязательным.

Проверки по ГОСТу будут проводиться не менее раза в месяц. Отчеты экспертов будут не только направляться в МЧС, но и храниться в открытом национальном реестре.

В проекте ГОСТа указано, кто может быть ответственным за пожарную безопасность, а также прописаны его необходимые знания и навыки.

Уточняется, что ГОСТ вводят с целью повышения уровня обеспечения пожарной безопасности в России.