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Украинский артист Андрей Данилко заявил, что вскоре прекратит выступать в образе Верки Сердючки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Украина.Ру".

Последнее выступление Сердючки перед прощальными гастролями намечено на 13 июля в Одессе. Через год Данилко намерен устроить серию выступлений в городах Украины.

Артист отметил, что под прощальным туром он подразумевает большие гастроли, являющиеся "неким "спасибо" тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать".

Агентство напоминает, что Данилко выступал в образе певицы Сердючки с 1993 года. За это время он выпустил более десяти студийных альбомов и свыше 20 клипов. В 2008 году он занял второе место на песенном конкурсе "Евровидение" в Хельсинки и получил звание Народного артиста Украины.