Фото: strichka.com

Автомобиль УАЗ перевернулся 12 июля в Чарышском районе Алтайского края — по предварительной информации, в результате ДТП пострадало несколько человек.

Согласно информации ГУ МЧС по региону, ДТП случилось на 14 километре трассы Чарышское-Сентелек.

"Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и допустил опровкидывание в кювет. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 13 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России: 5 человек, 2 единицы техники", — указывают в экстренном ведомстве.

Как стало известно порталу Amic.ru, в результате ДТП были госпитализированы шесть человек. По факту аварии проводится проверка.