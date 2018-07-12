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Саммит НАТО признал стремление Грузии войти в состав альянса. В будущем эта страна станет членом НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после двусторонней встречи с грузинским лидером Георгием Маргвелашвили.

"Саммит НАТО признал стремление Грузии [войти] в НАТО. Эта страна в будущем станет членом альянса", — цитирует ТАСС слова Столтенберга.

Генсек альянса не уточнил, когда именно это может случиться. Агентство пишет, что в 2018 году исполнилось десять лет решению саммита НАТО в Бухаресте, где главы государств альянса пообещали Украине и Грузии членство в НАТО.

Столтенберг также похвалил Тбилиси за успехи на пути реформ и призвал продолжать идти тем же путем. Он выразил признательность Грузии, которая на протяжении свыше 10 лет предоставляет один из самых больших военных контингентов для операции альянса в Афганистане.