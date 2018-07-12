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В России около 15 миллионов человек получают серую зарплату, не уплачивая налоги, либо уплачивая их частично. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире радио "Комсомольская правда", пишет "Лента.ру".
"Более-менее адекватная цифра — 15 миллионов, нам так кажется", — цитирует издание слова вице-премьера.
Ранее Голикова отмечала, что до середины следующего года кабмин представит механизм "обеления" зарплат.
В прошлом году первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что годовой объем "теневых" окладов россиян составляет свыше 10 триллионов рублей. Возможными решениями данной проблемы он называл повышение ставки косвенных налогов и понижение ставки прямых.
В начале текущего месяца глава Минтруда Максим Топилин заявил, что с начала текущего года реальные доходы жителей страны растут небывалыми темпами. Он заявил, что такого не было с начала 2000-х годов. Данную тенденцию он связал со снижением числа трудоспособного населения.
Комментарии
Почему мы должны верить тем,кому " кажется"))????
В начале текущего месяца глава Минтруда Максим Топилин заявил, что с начала текущего года реальные доходы жителей страны растут небывалыми темпами.
Это значит падение цен?? А это приведет к падения предпринимательской активности населения и т.д.
А зачем нам кормить упырей да ещё и добровольно?