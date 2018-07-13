Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жару и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 13 июля.

Осадки ожидаются в отдельных районах края. Дневные температуры в регионе составят +28…+33 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.

В Барнауле также возможны дожди и грозы. Днем в краевой столице будет +28…+30 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе усиление до 15 метров.

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Напомним, что в регионе в данный момент действует два штормовых предупреждения — из-за аномальной жары и высокой пожароопасности.