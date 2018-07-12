Фото: Сергей Казаков / vk.com

В Новосибирском зоопарке домашняя кошка выкармливает трех котят сибирского манула, которые родились слабыми и могли умереть. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на зоопарк.

Накануне в зоопарке сообщали, что в мае окотились две самки дикого манула. Одна воспитывает двух котят, а другая — сразу шестерых. Котята уже начали выходить в открытые вольеры.

Стало известно, что первая самка манула родила не двух, а пятерых котят, но троих из них пришлось забрать через три дня после рождения, так как они оказались очень слабыми.

Отмечается, что на помощь пришла домашняя кошка. Сейчас данное семейство живет в вольере, недоступном для наблюдения. В зоопарке подчеркивают, что кошка стала замечательной мамой манулам, котята хорошо набирают вес и развиваются. "Их уже ненадолго выносят в открытый вольер и скоро они полностью в него переедут и все смогут наблюдать за малышами", — добавили в сообщении.

Подчеркивается, что манулы являются очень уязвимыми, поэтому в зоопарке организовано строгое ветеринарное сопровождение всех этапов жизни этих кошек.

Напомним, ранее посетители зоопарка сделали фотографии котят манула, которые вышли на прогулку.