Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 113 квадратных метров продают в высотном доме у самой Оби в Барнауле за 7,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится на втором уровне 24-этажного монолитного дома на улице Приречной.

"В квартире просторные комнаты, удачная планировка, сделан хороший ремонт. Витражное остекление оконных блоков и двумя панорамными лоджиями с видом на реку Обь. Облагороженная придомовая территория, специально отведенные места для парковки автомобилей, подземный паркинг, детская площадка, видеонаблюдение", — отмечает автор заметки.