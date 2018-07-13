Архитекторы бюро Пергаева из Новосибирска представили окончательный вариант реновации барнаульского парка "Изумрудный". Он был представлен новому арендатору зоны отдыха. Если до сих пор в проекте использовались аналоги, задача которых — отразить общую концепцию, то теперь настал этап создания и согласования архитектурных 3D визуализаций. Сюда вошло создание архитектурного брендбука, принципиальных архитектурных решений. За основу были взяты некоторые парки в Чехии.

Как рассказал автор концепции обновленного "Изумрудного" Сергей Пергаев, авторы вдохновлялись образом драгоценного камня и старыми фотографиями парка.

"Мы знали о том, как он формировался, понимали, что будем иметь дело не только с парковой территорией как таковой, но также с мемориальными, знаковыми местами. Бережность в этом отношении стала одним из основных принципов проектирования", — сообщил он.

Главной "изюминкой" парка будет огромная зеленая зона, которая будет больше, чем ранее. Изюминкой парка, по его словам, можно считать простоту геометрических форм, закладываемых в проекте, так называемых "граней" изумруда, которые в своём сочетании являют единую завершённую композицию.

"Безусловно, первый взгляд в проекте забирают на себя яркие, интересные в плане исполнения точки притяжения (развлечения, активный отдых, событийная площадь), однако мы без преувеличения можем говорить о том, что площадь озеленения увеличена по сравнению с исходной ситуацией, а запланированный в самом центре, на месте бывшей пляжной террасы ландшафтный парк как нельзя лучше подходит для птиц и посетителей, предпочитающих тихий отдых в окружении зелени", — добавил он.

На данный момент выполнены все стадии эскизного проектирования. Готовы финальные решения, отображенные в визуализациях. Проект проходит все конечные согласования и готов для воплощения. После этого он будет представлен на общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. После этого парк не будет иметь аналогов в Барнауле и станет самой современной площадкой для отдыха и развлекательных мероприятий в городе. На Новый год на территории парка должен заработать каток. В 2019 году арендаторы парка "Изумрудный" в лице компании ООО "Лидер" намерены приступить к основным работам по изменению его облика. В проекте нет ни одного объекта капитального строительства, все строения будут базироваться на винтовых сваях. Общая сумма инвестиций в проект остается коммерческой тайной. Общая площадь работ составляет 19 гектаров. Самое важное, что парк не предусматривает аттракционов.

Известно, что разработчики пытались создать проект универсального парка, в который вошли сразу несколько зон: ландшафтная, детская, познавательная, спортивная, событийная и мемориальная. Так, на одной территории разместятся кусочки ленточного бора, степной зоны и предгорья. Проектом также предусмотрено несколько входных групп, причем главный вход в парк планируется сохранить в первозданном виде. Будут организованы дополнительные парковочные места, несколько кафе, комната матери и ребенка, террасированные геопластикой берега полюбившегося горожанам искусственного пруда. В парке предусмотрен прогулочный маршрут, велодорожки, дорожки для бега с прорезиненным покрытием, точки подключения к Wi-Fi и многое другое.