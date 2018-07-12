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Изъятые у экс-сотрудника МВД России полковника Дмитрия Захарченко свыше 9 миллиардов рублей перечислили в бюджет России. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России.
В сообщении уточняется, что СКР перечислил на счет российского казначейства свыше 9 миллиардов рублей из имущества Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства.
Сообщается, что следователи завершили расследование дела в отношении Захарченко по обвинению в получении двух взяток и в воспрепятствовании расследованию.
"Завершено расследование уголовного дела по трём эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко", — цитирует издание сообщение ведомства.
Комментарии
Да у нас этих "захарченков" в России - пруд пруди. БОльшая часть экономики России распихана по карманам. Если все эти денюжки взять да и перечислить в бюджет, то он станет на 10 лет вперед профицитным!
А Цапкам из Кущевки вернули
вот и закрыли дыру в пенсионном фонде...
делов-то...