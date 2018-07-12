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Депутат фракции "Единая Россия" Дмитрий Белик предложил установить в РФ новую праздничную дату 22 октября — День российского футбола. Соответствующий законопроект в четверг, 12 июля, был внесен в Госдуму, пишет "Интерфакс".

Белик подчеркнул, что 22 октября является днем рождения Льва Яшина, легендарного советского футболиста.

Депутат считает, что 22 октября должно стать памятной датой для всех россиян, поскольку "любовь к футболу всех без исключения возрастов общеизвестна".

Белик также отметил, что в 2018 году впервые в истории Россия стала страной-хозяйкой ЧМ по футболу.

"Поистине исторические достижения наших футболистов сплотили вокруг себя всю страну. Успехи сборной России по футболу отмечены на высочайшем уровне не только в нашей стране, но и во всем мире", — добавил он.

Парламентарий считает, что достижения национальной команды на мундиале "должны стать толчком для развития футбола и других видов спорта" по всей стране.