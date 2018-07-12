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Основатель сети пиццерий Papa John's International Inc Джон Шнаттер покинет пост председателя совета директоров компании из-за обвинений в использовании расистских выражений на телеконференции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Уточняется, что просьба об отставке Шнаттера удовлетворена, его преемника назначат в течение ближайшей пары недель.

Ранее Forbes написал, что в мае основатель серии пиццерий использовал слово "ниггер" на телеконференции, посвященной избежанию скандалов. "Полковник Сандерс (основатель KFC) называл черных ниггерами", — заявил Шнаттер, подчеркнув, что это не вызывало отрицательной реакции в обществе.

В декабре минувшего года Шнаттер покинул пост гендиректора компании после того, как он обвинил руководство Национальной футбольной лиги (НФЛ) в слишком медленном урегулировании скандала вокруг исполнения национального гимна.

В минувшем сезоне ряд игроков в американский футбол перестали вставать во время исполнения гимна США в знак протеста против расовой дискриминации. Подобные действия вызвали осуждение со стороны жителей США и вылились в снижение телевизионных рейтингов самой популярной спортивной игры в Штатах.

Сеть Papa John's была создана в 1984 году и сейчас насчитывает 3,4 тысячи ресторанов в Северной Америке и 1,6 тысячи в других регионах. Шнаттер владеет 27% акций компании и является ее самым крупным акционером.