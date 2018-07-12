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Российский лидер Владимир Путин продлил на следующий год действие ответных мер на введенные рядом стран санкции против России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на указ президента, опубликованный на официальном портале правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 <...>", — цитирует агентство текст документа. Кабмину поручено обеспечить выполнение соответствующих мер и "при необходимости вносить предложения об изменении <...> срока действия отдельных специальных экономических мер".

В марте 2014 года из-за ситуации на Украине Евросоюз и ряд стран, в том числе США, Канада, Австралия, Япония, Швейцария, Новая Зеландия, Исландия и другие, начали вводить антироссийские санкции. 6 августа 2014 года российский президент аподписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". День спустя на основании документа кабмин ввел запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда товаров.

Позднее список стран расширился, а список товаров был скорректирован.

Сейчас в отношении РФ действует несколько пакетов санкций Евросоюза — экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму — которые регулярно продлеваются.

4 июня текущего года Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Согласно закону, российское правительство по решению президента сможет вводить ответные меры. При этом они не должны затрагивать жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся ни в России, ни в других странах. Кроме этого, лидер страны может принять решения о контрсанкциях на основании предложений Совбеза РФ.