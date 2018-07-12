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Московский аэропорт Шереметьево объявил закупку на поставку семи кабинок для курения в срок до 30 сентября 2018 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт госзакупок.

В закупочной документации говориться, что речь идет о павильонах, которые предназначены для установки на открытом воздухе. Кабинки будут находиться вне зданий аэропорта. Их оборудуют вытяжной системой и двумя инфракрасными обогревателями. Максимальная стоимость закупки равна 3,93 миллиона рублей.

В сообщении на сайте аэропорта говорится, что курилки для пассажиров хотят открыть на привокзальных площадях терминалов в ноябре 2018 года. В пресс-службе Шереметьево подчеркнули, что павильоны для курения "будут находиться на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание в соответствии с ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Павильоном смогут пользоваться до 14 человек в один момент. Внутри кабинок будет находиться информация о пропаганде здорового образа жизни, вреде курения и возможностях реабилитации.

Агентство напоминает, что с 2013 года в РФ действует запрет на курение в аэропортах. В феврале текущего года депутат Сергей Боярский предложил разрешить курение в аэропортах в специально отведенных для этого местах. Сейчас поправки рассматриваются в Госдуме.