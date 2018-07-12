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Свыше 40% опрошенных американцев заявили, что Барак Обама занимает первое или второе место в рейтинге лучших президентов Соединенных Штатов за последние полвека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоги опроса исследовательского центра по изучению общественного мнения Pew.

Граждан США в свободной форме попросили рассказать, какой президент, по их мнению, лучше всего справился со своей работой, и кто занял в их личном рейтинге второе место. 44% граждан США назвали Обаму (2009-2017), на втором месте оказался Билл Клинтон (1993-2001). Еще 23% респондентов упомянули Рональда Рейгана, руководившего страной около 30 лет назад.

Подчеркивается, что текущий хозяин Белого дома Дональд Трамп расположился на четвертой строчке — в его поддержку высказались 19%. Сообщается, что действующего главу государства редко называют самым лучшим. Так, во время правления Обамы в 2011 году первое место в опросе занимал Клинтон, а за первого чернокожего президента высказывались лишь 20%.

На 5-й строчке по итогам опроса оказался Джордж Буш-младший (2001-2009), его упомянули 14% опрошенных. Отмечается, что каждый 10-й вспомнил о Джоне Кенннеди, причем половина опрошенных еще не родилась во время его президентства.

В исследовании сообщается, что взгляды граждан США зависят от их возраста — родившиеся в XXI веке чаще выделяют Обаму, а пожилые американцы больше любят Рейгана. Также на выбор влияет политическая симпатия избирателей. Демократы чаще поддерживают своего представителя — Обаму, тогда как республиканцы — Рейгана.

В опросе участвовали свыше двух тысяч жителей США, имеющих право голоса. Погрешность исследования составляет 2,6%.