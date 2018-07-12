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Кабмин прорабатывает вопрос модернизации системы индексации пенсий, чтобы вне зависимости от сроков проведения индексации суммарный годовой доход пенсионеров равнялся названному правительством уровню. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление замглавы Минтруда Андрея Пудова.

По действующему закону, пенсии в РФ индексируются дважды в год: с 1 февраля — на уровень инфляции предыдущего года, и с 1 апреля — с учетом роста прожиточного минимума. Глава кабмина Дмитрий Медведев ранее заявлял, что с учетом повышения пенсионного возраста в следующем году размер средней пенсии вырастет примерно на 1 тысячу рублей в месяц, а годовой доход — на 12 тысяч рублей.

На заседании комитета Совфеда по социальной политике участники дискуссии выразили опасения, что если средняя пенсия вырастет на тысячу лишь после второй индексации в апреле, то годовой доход в 12 тысяч рублей достигнуть не удастся.

"Мы рассматриваем вопросы о модернизации процедуры индексации пенсий", — рассказал Пудов в ответ на соответствующий вопрос.

Он не стал рассказывать, какие разрабатываются предложения, но добавил, что индексация будет проходить так, что годовой доход при средней пенсии в 14 тысяч рублей в 2019 году вырастет на 12 тысяч рублей в любом случае.