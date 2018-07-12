Фото: grantcardonetv.com

Пожилые люди могут стать серьезным ресурсом для развития экономики после пенсионной реформы. Бизнесу нужно уже сейчас спрогнозировать, в каких отраслях подобные работники будут эффективнее всего, считает глава Роструда Всеволод Вуколов.

Он отметил, что обсуждение вопроса увеличения пенсионного возраста является "подарком предпринимателям". "На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность", — цитирует ТАСС слова главы ведомства.

Вуколов добавил, что тянуть с увеличением пенсионного возраста нельзя. Если в 1970 году в стране было около 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас почти 1,8. При этом, согласно данным Роструда, половина пенсионеров продолжают работать.

"Сегодня возможность работы этой категории граждан есть. Нужно просто понять и сделать определенный прогноз, какие профессии, в том числе в разрезе страны нужны, и, мне кажется, предприниматели нам здесь должны помочь в плане построения прогнозов, связанных с тем, кто сегодня будет нужен в первую очередь", — подчеркнул глава ведомства.

Вуколов считает, что работодатели и службы занятости должны реализовывать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смогли найти себя на рынке труда.

Напомним, в России хотят повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 для женщин (сейчас 60 и 55 соответственно).