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Московские полицейские нашли британского болельщика, которого его родные считали безвестно пропавшим в РФ. Англичанин находился в одной из столичных гостиниц, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В полиции уточнили, что никаких противоправных деяний против британца не совершалось. Стражи порядка информировали британское посольство о местонахождении иностранца.

Собеседник агентства рассказал, что ранее в полицию поступила информация о том, что жители Британии утратили связь с родственником Дугласом Моретоном. Во время поиска британца полицейские организовали проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что футбольный фанат был найден в гостинице в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уточняется, что Моретон выхехал из Самары в столицу РФ 10 июля на поезде. На Казанский вокзал он прибыл 11 июля. Прибытие англичанина в Москву подтвердили записи камер наблюдения.