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Украинский лидер Петр Порошенко в четверг, 12 июля, встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на агентство "Укринформ" и источник в администрации президента Украины.

"Можем подтвердить, что встреча была", — заявил собеседник издания. Уточняется, что продолжительность встречи составила порядка 20 минут.

Порошенко заявил, что раскроет детали разговора с главой Белого дома во время встречи со СМИ.

Политэксперт из президентского пула Павел Нусс сообщил на своей странице в Facebook, что факт переговоров украинского и американского лидеров "в первую очередь, говорит о том, что США и Украина являются стратегическими партнерами, и это партнерство и общие ценности не могут нивелироваться в интересах Москвы".

Ранее Порошенко заявлял, что намерен обсудить с Трампом ситуацию на Украине перед российско-американским саммитом, которы пройдет в Хельсинки 16 июля.