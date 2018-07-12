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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как относится население России к выступлению национальной команды. Итоги опроса приводит "Российская газета".

Отмечается, что почти половина респондентов (47%) испытали гордость за российскую сборную, 36% обрадовались ее успехам, а еще 35 заявили, что чувствуют уважение к российским футболистам. 28% обрели надежду на ее будущие достижения, 21% участников опроса был восхищен игрой россиян.

Отмечается, что всего 8% россиян разочаровало выступление сборной страны, еще 7% испытали от этого грусть. Стыдно за сборную РФ всего 1% соотечественников.

Также сообщается, что 70% респондентов рассказали, что смотрят футбольные трансляции. При этом 41% из них подчеркнул, что смотреть только игры с участием российских игроков. Сейчас за событиями мундиаля продолжают следить 55%, 35% респондентов прекратили.

Вместе с тем, более половины участников опроса (61%) намерены посмотреть финал чемпионата мира, в котором будут играть сборные Франции и Хорватии. Из них 61% посмотрит игру дома или на работе, 1% — в кафе или баре, еще 1% — в фан-зоне или на стадионе "Лужники".

Касательно возможно победителя мундиаля, то 23% россиян отдают предпочтение французам. Еще 16% полагают, что победу одержит Хорватия. Финал пройдет в воскресенье, 15 июля. Он начнется в 18:00 по московскому времени. За день до этого в Санкт-Петербурге пройдет матч за третье место между бельгийцами и англичанами.