Фото: vk.com

Жители Барнаула сообщили о пожаре в Барнауле. Фото с места событий появились в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

"Очень много дыма в районе Советской Армии — Матросова", — отметили авторы сообщения. В комментариях очевидцы заявили, что горит жилой дом, расположенный по улице Червонной.

На место прибыли пожарные. Местные жители отмечают, что огнеборцам тяжело подобраться к горящему дому, расположенному в частном секторе. При этом пожар разгорается сильнее.

Официальной информации по поводу происшествия пока нет.