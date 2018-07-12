Фото: coin-turk.com

Роскомнадзор разослал операторам связи письма с советом закрыть представительства в мессенджере Telegram. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на Telegram-канал "Эшер II", который специализируется на сборе информации о блокировках в российском интернете, опубликовавший копию письма.

Также автор опубликовал электронную цифровую подпись в подтверждение подлинности документа. В письме представитель РКН напомнил про блокировку мессенджера в РФ, которая состоялась еще в апреле. Он отметил, что на активность операторов в Telegram пожаловались абоненты.

В письме порекомендовали "руководствоваться судебным решением при организации информационно-справочного обслуживания абонентов", чтобы избежать возможные репутационные и иные риски. Также в ведомстве подчеркнули, что следят за активностью операторов в Telegram.

Напомним, мессенджер был заблокирован решением суда в апреле. Администрация Telegram отказалась предоставлять силовикам ключи шифрования мессенджера, которые нужны для чтения переписки пользователей.