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Мотовилихинский районный суд Перми направил одного из пермских подростков, обвиняемого в нападении на школу, в ходе которого пострадали 15 человек, на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

"В суд поступило два ходатайства следователя в отношении обоих подростков, [участвовавших в нападении]. Оба ходатайства рассмотрены", — рассказал собеседник, отметив, что одного подростка решили перевести в медорганизацию, которая оказывает психиатрическую помощь, на два месяца сроком до 14 сентября.

Второму подростку на два месяца продлили срок содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что обвиняемые находятся в СИЗО-2 столицы РФ, где проходят психологическую и психиатрическую экспертизу в Центре им. Сербского.

По данным следствия, 15 января 2018 года десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу с ножами. Войдя в класс, где занимались четвероклассники, нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ранили друг друга. Из-за инцидента пострадали 15 человек, 12 доставили в больницу. Краевое СУ СКР возбудило дело.

Нападавших арестовали, им предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Учительнице школы Наталии Шагулиной, защищавшей детей, по указу главы государства Владимира Путина вручили медаль "За отвагу".