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Алгоритмы для таргетирования рекламы соцсети Facebook автоматически отметили 65 тысяч граждан РФ как заинтересованных в измене родине. Позднее данное описание исключили по запросу журналистов, пишет "Интерфакс", ссылаясь на The Guardian.

В соцсети в свою очередь отметили, что имелась в виду госизмена в историческом контексте, позднее категорию убрали, так как она совпадает с уголовной статьей.

Отмечается, что обычные пользователи не могли увидеть тех, к чьим интересам Facebook отнес измену родине, однако доступ к инструменту имели рекламодатели, которые также могли получить IP-адреса потенциальных изменников.

Отмечается, что алгоритмы соцсети, которые анализируют профили юзеров, чтобы определить их политические взгляды и ориентацию, а затем передать данные рекламодателям, становятся объектом критики за вмешательство в личную жизнь и слабую защиту информации пользователей.