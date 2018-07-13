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Лимузин проекта "Кортеж" главы российского государства Владимира Путина доставили в Финляндию. Об этом пишет РБК, ссылаясь на издание Ilta-Sanomat.

Подчеркивается, что машина прибыла в аэропорт Хельсинки, который находится рядом со столицей Финляндии в городе Вантаа, самолетом Ил-76.

Издание отмечает, что кроме "Кортежа" в Финляндию доставили старую машину Путина - Mercedes-Benz S600.

Напомним, лимузин Aurus Senat, первый продукт проекта "Кортеж", представили публике на инаугурации главы РФ. В мае Путин поручил "Ростеху" наладить серийное производство джипов и седанов данного проекта. По оценкам главы Минпромторга Дениса Мантурова, стоимость серийных машин составит 10 миллионов рублей.

В Хельсинки 16 июля пройдет встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.