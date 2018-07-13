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Максимальный размер пособия по безработице в РФ может достигнуть уровня прожиточного минимума. Такое заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова, пишут "Известия", ссылаясь на kp.ru и "360".

Она уточнила, что правительство готовит соответствующий законопроект. По словам Голиковой, в документе пересмотрят минимальный и максимальный размеры пособия по безработице.

Нововведения вступят в силу в начале следующего года. Пока не определено время, на протяжении которого безработные смогут получать подобное пособие.

В ответ на вопрос о возможности предусмотреть льготы для компаний и предприятий, берущих на работу немолодых людей, Голикова заявила, что это является актуальнейшей темой "в ходе обсуждения вопросов повышения пенсионного возраста".

"Мы вырабатываем комплекс мер. Он будет направлен на то, чтобы уволенные люди не оказались брошенными", — заявила вице-пермьер.

Чиновница также добавила, что кабмин рассматривает возможность направить на финансирование программ занятости дополнительные средства.