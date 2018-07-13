Фото : ООО "РКС-Холдинг"

Трехтонную бетонную "пирамиду позора", которую установили коммунальщиками перед домом одного из должников за воду, похитили в Самаре. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "РКС-Самара".

Уточняется, что очередная пирамида была установлена 6 июля перед домом злостного должника в частном секторе на улице Херсонской. Мужчина задолжал за воду и канализацию свыше 45 тысяч рублей. "Однако уже в выходные пирамида пропала", — подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе "РКС-Самара" сообщили, что коммунальщики уже поставили новую пирамиду взамен пропавшей. "Общий долг жителя Самары по всем обязательствам превышает 25 миллионов рублей", — пишет агентство. Также сообщается, что компания намерена обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества.

В сообщении уточняется, что действия должника по ликвидации пирамиды зафиксировала камера видеонаблюдения, "что позволит установить способ и соучастников".

Агентство уточняет, что "РКС-Самара" с мая стала устанавливать трехтонные плиты с надписями "Здесь живет должник" рядом с частными домами должников за воду. За это время пирамида побывала у 17 злостных неплательщиков, чей общий долг составлял 855 тысяч рублей.