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Все допинг-пробы, которые были взяты у футболистов-участников чемпионата мира по футболу 2018 года до и во время турнира, оказались отрицательными. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что с января текущего года ФИФА, конфедерации и национальные антидопинговые организации провели всего 2037 тестов и взяли 3985 образцов (1928 — анализы мочи, 1031 — анализы крови, 1026 — сыворотка крови). Из них ФИФА взяла 2761 образец до чемпионата мира, а остальные — в период проведения мундиаля, включая 108 проб в неигровые дни.

Отмечается, что с января каждый из игроков четырех команд, которые разыграют медали турнира, в среднем проходил тестирование 4,41 раза, некоторые прошли данную процедуру восемь раз. Среди всех тестов только один оказался неблагоприятным, однако у игрока, который сдал анализ, было разрешение на использование препарата по терапевтическому исключению (TUE). Всего два футболиста имели такое разрешение.

Пресс-служба ФИФА подчеркивает, что все образцы были проанализированы в аккредитованных лабораториях Всемирного антидопингового агентства (WADA). Большинство анализов, особенно взятых в ходе чемпионата, проверили в лаборатории в Лозанне. Образцы перевозились в защищенных боксах, которые используются банками для транспортировки денег и которые можно открыть лишь электронным ключом.

Все образцы будут храниться в течение 10 лет и могут быть использованы в будущем для повторного исследования.

В заключение подчеркивается, что программа допинг-тестирования в 2018 году стала самой масштабной на ЧМ по футболу за все время.