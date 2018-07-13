Автомобиль с депутатами Рады сбил митингующих в центре Киева

В Киеве автомобиль, в котором находились народные депутаты, совершил наезд на митингующих возле здания Верховной рады, пишут "Известия".

Информацию об инциденте подтвердил нардеп Павел Пензенык. По его словам, участники митинга узнали ехавших в машине депутатов и "бросились на авто с кулаками". Как утверждают очевидцы, автомобиль специально поехал на толпу людей, которые отказались пропускать депутатов.

"Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами", — рассказал Пензенык.

Нардеп добавил, что на машине остались следы крови от кулаков. Из машины он вышел в сопровождении полиции.

В результате наезда автомобиля на активистов пострадали два человека, у одного из них открытый перелом ноги.

11 июля в Киеве у здания рады начались акции протеста автомобилистов и рабочих.Общая численность протестующих оценивается в 5 тысяч человек. Митингующие требуют отменить штрафы автомобилей с иностранной регистрацией и конфискацию нерастаможенных машин с истекшим сроком пребывания на Украине.