Россия приблизилась к топ-10 экономик мира по объему ВВП

Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Всемирного банка.

Объем ВВП России, которая обошла в рейтинге Южную Корею, в долларовом выражении увеличился до $1,58 трлн.

Россию в рейтинге опережают три ее партнера по БРИКС — Китай (2-е место, $12,2 трлн), Индия (6-е место, $2,6 трлн) и Бразилия (8-е место, $2 трлн).

На первом месте в списке США ($19,4 трлн).

12 июля правительство одобрило план Минэкономики, который предусматривает рост доли инвестиций с 21% ВВП до 25%, что, как рассчитывают в министерстве, должно помочь добиться увеличения темпов роста ВВП РФ до 3-3,5% в год.