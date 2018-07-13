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Эксперты заявили о риске первого за 10 лет сокращения населения России

, ИА "Амител"
Миграционный прирост с января по апрель 2018 года компенсировал только 47,1% естественной убыли населения

Фото: 90180.info

Население России может начать сокращаться уже в 2018 году из-за падения миграционного прироста, следует из июльского мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара (*.pdf), пишет РБК.

Естественная убыль населения за январь-май 2018 года составила 147,2 тыс. человек, она ускорилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (111,8 тыс.), следует из данных Росстата. Главная причина — снижение числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. Так, количество родившихся в январе-мае 2018 года сократилось на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но по данным за январь-апрель миграционный прирост падает. За первые четыре месяца текущего года он составил 57,1 тыс. человек, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (64,9 тыс.) и 2016 года (71,2 тыс.).

Росстат учитывает под прибывшими из других стран мигрантами лиц, приехавших на постоянное место жительство или с целью пребывания сроком 9 месяцев и более. Под выбывшими понимаются лица, уехавшие в другие страны на постоянное место жительство или на длительное пребывание, включая мигрантов, чей срок пребывания в России по документам закончился (не все из них в реальности выезжают). Разница между числом прибывших и числом выбывших и является миграционным приростом.
 

Миграционный прирост с января по апрель 2018 года компенсировал только 47,1% естественной убыли населения.

"Если тенденции миграции и естественного движения не изменятся, уже в текущем году — впервые с 2009 года — население России может начать сокращаться", — предупреждают ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии и миграции РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская.

Если международная миграция продолжит сокращаться, а естественная убыль расти, то население страны действительно может начать уменьшаться уже в текущем году, согласен с выводами экспертов директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

"Миграционный прирост — главный демографический ресурс, за счет которого может расти или хотя бы даже сохраняться неизменным население России, в условиях естественной убыли", — отметил Вишневский.

Согласно базовому варианту демографического прогноза Росстата (*.xls), сокращение населения России может начаться с 2020 года, тогда как за 2018 год ожидается общий прирост населения на 116 тыс. человек, а за 2019 год — только на 21,7 тысяч.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.07.2018 09:13
- гость -

Вождь и его приспешники говорят об увеличении продолжительности жизни населения страны, именно этот посыл используется для увеличения пенсионного возраста! И тут такой вброс идущий вразрез с политикой партии и правительства - не все ладно в датском королевстве?!

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13.07.2018 09:14
Док

Вот она провальная, антинародная политика власти! А проведи она референдум по пенсиям - 90% выскажутся против геноцида народа и отмену их инноваций и манипулированием возраста пенсионеров!

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