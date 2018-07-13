В пятницу 13 июля в южном полушарии пройдет солнечное затмение, которое совпадет с суперлунием — максимальным приближением Луны к земле, пишет РБК со ссылкой на Space.

Зрителей этого редкого астрономического явления будет немного: его увидят в основном в Австралии, Новой Зеландии и Антарктиде. Лучше всего затмение будет видно из района Петерсен Бэнк в южной части континента, где расположена крупная колония императорских пингвинов.

Луна закроет одну третью часть Солнца. Ученые также рассказали, что в момент затмения Солнце будет находиться в созвездии Близнецы.

Как сообщает Nine News Melbourne‏, в последний раз в пятницу 13-го в Австралии солнечное затмение наблюдалось в декабре в 1974 года.