Долги до 100 тысяч рублей будут вычитать из доходов россиян

Максимальная сумма долга, которую можно взыскать в упрошенном порядке, может быть увеличена с 25 тысяч до 100 тысяч рублей, пишут "Известия" со ссылкой на проект внесения поправок в закон "Об исполнительном производстве".

Авторы документа надеются, что новый порядок поможет ускорить процедуру взыскания, разгрузить судебных приставов и сэкономить бюджетные деньги. По состоянию на начало 2018 года, по данным ФССП, в исполнении находилось порядка 4,5 млн производств с суммами взыскания от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Взыскатели долгов до 25 тысяч рублей в настоящее время уже активно пользуются прямым обращением на доход.

Взыскатель сможет самостоятельно передавать исполнительные листы в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, пенсию, стипендию или совершает какие-то другие периодические платежи. При этом законодатель предполагает, что взыскатели сами будут решать, нести исполнительный лист самостоятельно работодателю должника или воспользоваться стандартной процедурой и передать его в исполнение приставам.

Должников такой порядок защищает от таких неожиданностей, как блокировка банковских карт или ограничением на выезд за пределы РФ, отмечают эксперты.

Процедура взыскания станет автоматизированной — бухгалтерия будет ежемесячно списывать в счет погашения долга определенный процент дохода вплоть до полного погашения. Самого же должника избавят от исполнительского сбора, как происходит сейчас.